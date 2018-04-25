SEB не меняет прогнозы роста экономики Литвы

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Аналитики одного из крупнейших коммерческих банков Литвы SEB bankas не меняют прогнозы роста внутреннего валового продукта страны.

SEB прогнозирует, что в этом году ВВП вырастет на 3,2%, а в 2019 году – на 3%. Также не изменились и прогнозы среднегодовой инфляции: в 2018 году они должны составить 2,8%, а в 2019 году – 2,5%.

Советник банка SEB Гитанас Науседа сказал, что в последнее время замедлились темпы роста экспорта, подтягивается вверх внутреннее потребление.

«Выросшая среднегодовая заработная плата, а также замедлившийся рост цен поощрили внутреннее потребление. То, что в стране растет реальное потребление, является хорошей новостью — растущий внутренний рынок поможет компенсировать начинающиеся замедляться темпы роста экспорта», — цитируются в пресс-релизе слова Г. Науседы.

В конце июня Банк Литвы (ЦБ) прогнозировал, что литовская экономика в этом году вырастет на 3,2%,а в следующем году рост замедлится до 2,7%.

BNS