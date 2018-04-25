SEB: рост экономики Балтийских стран замедлится

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В ближайшие два года развитие экономики в Балтийских странах замедлится, однако это не вызовет больших перемен, утверждают экономисты скандинавской финансовой группы SEB. По их оценкам, в 2019–2020 году наиболее значительно вырастет внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии, между тем, рост экономики Литвы и Эстонии будет более умеренным.

В новейшем обозрении мировой экономики SEB — Nordic Outlook говорится, что рост ВВП Литвы, в прошлом году составивший 3,4%, в этом году он замедлится до 2,9%, а в 2020 году – до 2,4%. Ожидается, что рост латвийской экономики достиг 4,5%, а в 2019–2020 годах ВВП увеличится соответственно на 3,5% и на 3,2%, между тем рост ВВП Эстонии должен составить соответственно 3,6%, 2,8% и 2,5%.

«Основное негативное влияние ожидается в краткосрочный период развития хозяйства в связи с последствиями жесткого сценария выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, а также более интенсивного, чем ожидалось замедления экономики еврозоны. С другой стороны, очень важно, чтобы прогнозы более медленного роста не побудили бизнес и власти уменьшить внимание к инвестициям и изменениям, которые бы принесли долговременное благополучие населению», – отмечает в пресс-релизе экономист банка SEB bankas Тадас Повилаускас.

По его словам, два последних года экономика Латвии и Эстонии росла быстрее, чем Литвы, однако там наибольшее влияние оказывал рост строительного сектора.

В ноябре аналитики SEB ожидали более интенсивного развития экономики Литвы и Эстонии. Тогда ожидалось, что ВВП Литвы в 2019 и 2020 годах вырастут соответственно на 3% и на 2,6%, Эстонии – на 3% и на 2,8%. Прогнозы в отношении Латвии не изменились.

Банк SEB bankas официально обновляет прогнозы литовской экономики каждый квартал, когда публикует обозрение Nordic Outlook. Более подробные прогнозы для Литвы в начале февраля будут опубликованы в «Макроэкономическом обозрении Литвы».

BNS