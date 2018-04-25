Сегодня — День сурка. Что это за праздник и как его отмечают?

День сурка — популярный «метеорологический» праздник, который первоначально отмечался 2 февраля в США и Канаде, а с недавних пор празднуется во многих странах мира.

В этот день традиционно наблюдают за сурком — считается, что именно во второй день февраля он выходит из зимней спячки и вылезает из своей норы, а по поведению зверька судят о сроках наступления весны. Считается, что весна будет ранней, если день выдался пасмурный, так как сурок, не видя своей тени, спокойно вылезает из норы. В солнечный день, сурок, испугавшись своей тени, прячется в норке — это значит, что весны ждать еще шесть недель.

До середины 80-х годов XIX века День сурка был лишь приметой, но 2 февраля 1886 в местной газете городка Панксатони штата Пенсильвания появилась шутливая заметка: «Сегодня День сурка, согласно данным, полученным нашими корреспондентами, зверек не увидел свою тень. Значит, весна наступит скоро».

В заметке указывалось и место, где сурок якобы предсказывает погоду точнее всего — Индюшачья горка на окраине города. На следующий год толпа местных жителей собралась на горке 2 февраля, горя желанием узнать прогноз погоды. Ученые нашли человека, попавшего в вечный «день сурка» Потом, опять же в шутку, редактор городских новостей Клаймер Фрис, сообщил о создании панксатонского Клуба сурка. Вот так шутя установили День сурка — праздник, который становился все более популярным.

Через год в 1888-м на Индюшачьей горке построили домик для сурка. Имя главному метеорологу подобрали не сразу — в начале его называли «Сурок из Панксатони», позже — Питом, а потом — Филом.

Свои сурки-предсказатели есть в разных городах и странах. Самых знаменитых «метеорологов», кроме Панксатонского Фила, еще шесть. И у всех них есть имена: Виартонский Вили, Статен-айлендский Чак, Шубенакадский Сэм, Бальзакский Билли, Сурок Джимми (как-то слишком просто) и Генерал Борегард Ли (вот это — другое дело!).

И хотя народные приметы не всегда работают, лишь изредка попадая в цель, американцы и канадцы празднуют День сурка шумно и весело. В США и Канаде в этот день проводятся фестивали, посвященные местным «звездным» суркам, куда съезжаются многочисленные туристы.