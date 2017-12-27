«Сегодня и Завтра. Молодые художники из Беларуси»

20 декабря в столичной галерее Союза художников Литвы «Арка» (ул. Аушрос Варту, 7) состоялось открытие выставки «Сегодня и Завтра. Молодые художники из Беларуси». В экспозиции представлены работы 38 белорусских художников, которые отражают различные направления, техники и жанры (живопись, графика, фотография, объекты).

Литовская публика сможет увидеть творчество молодых художников во всем многообразии. В нем органично сочетаются традиционная и модернистская художественные парадигмы: одни художники представляют себя преемниками белорусской академической традиции, другие – стараются расширять визуальный ряд, ищут новые выразительные средства для отображения актуальных проблем.

«Несмотря на то, что у каждого из художников свой взгляд на те процессы, которые происходят вокруг него, они в то же время объединены одним – стремлением к красоте жизни, искусству, представлению о мире», – подчеркнул посол Беларуси в Литве Александр Король, открывая выставку.

Большинство авторов принимало участие в арт-проекте молодых белорусских художников «Осенний салон с Белгазпромбанком». Следует отметить, что «Белгазпромбанк» – давний друг Литвы. Достаточно вспомнить три уникальные выставки из корпоративной коллекции ОАО «Белгазпромбанк», которые с успехом прошли в Вильнюсе. Это такие значимые международные проекты, как выставки «Художники Парижской школы из Беларуси» и «Время и творчество Льва Бакста», впервые представленные в Вильнюсской картинной галерее, а также «Дорогами Скорины с Белгазпромбанком», которая проходила в национальном музее «Дворец великих князей литовских».

«Так получилось, что все наши проекты были связаны и изначально подразумевали возвращение на родину многих исторических ценностей. И когда они вернулись и мы захотели показать их всему миру, не случайно одним из первых, кто это увидел, был город Вильнюс. Мы это воспринимаем с особой благодарностью. Именно Вильнюс является нашим общим городом, принадлежащим истории и Литвы, и Беларуси. Мы должны гордиться тем, что вместе формировали европейскую цивилизацию, и я очень хочу верить в то, что мы продолжаем ее формировать», – сказал председатель правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктор Бабарико.

Культурное сотрудничество «Белгазпромбанка» с Литвой и личный вклад его главы в возвращение в белорусско-литовское культурное пространство имен и духовного наследия известных уроженцев Беларуси, а также организация в Литве имиджевых выставочных проектов не остались без внимания. Посол Беларуси А. Король вручил Виктору Бабарико благодарность посольства Республики Беларусь в Литве.

Проведению нынешней выставки предшествовал долгий путь до литовского зрителя – этот проект был запланирован еще в марте, и только в декабре экспозиция приехала в Литву. Выставка приурочена и проходит в рамках празднования 25-летия установления дипломатических отношений между Литвой и Беларусью, которое отмечается в эти дни.

Директор Центра изобразительного и медиаискусства «Новая культурная инициатива» Александр Зименко говорил о важности представления молодых художников за пределами Беларуси. «Главный смысл выставки – в том, что в ней участвуют художники, которые уже известны, выставляются и в Вильнюсе, и в Европе, и те, кто только еще начинает свой творческий путь, для них это – первая крупная зарубежная выставка. Это талантливые, думающие художники, которые стараются разговаривать с аудиторией», – отметил он.

На церемонии открытия присутствовали представители МИД Литвы, дипломатического корпуса, творческой интеллигенции, белорусской общественности.

Организаторами выставки выступили Центр изобразительного и медиаискусства «Новая культурная инициатива» (Республика Беларусь), посольство Республики Беларусь в Литовской Республике и галерея Союза художников Литвы «Арка».

Выставка «Сегодня и Завтра. Молодые художники из Беларуси» продлится до 20 января 2018 г.

Инф. «ЛК».

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