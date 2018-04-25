Сегодня открывается вильнюсский фестиваль света

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В пятницу исполняется 696 лет с того дня, когда Великий князь Литвы Гядиминас (Гедимин в российской историографии) упомянул Вильнюс в своем письме.

Двадцать пятого января, по случаю дня рождения столицы, состоится первый фестиваль света, сообщила мэрия.

В пятницу в полдень вильнюсцев пригласили к городской Ратуше на оглашение письма Вильнюсу и поднятие трех флагов столицы.

В Вильнюсской картинной галерее по этому поводу можно увидеть самое старое из известных изображений Вильнюса. Это особый экспонат, прибывший из словенского архива – фрагмент пергамента Mappa mundi (Карты мира) XIV века, где изображен Вильнюс.

В пятницу вечером начнется первый фестиваль света и музыки. Он продлится три дня. В 25-и местах столицы представители девяти стран организуют звуковые, световые, музыкальные инсталляции.

Вильнюс, как город и столица, впервые упомянут в письменном источнике – письме Великого князя Литвы Гядиминаса христианам Западной Европы, датированном 25-ого января 1323 года.

В этом письме князь приглашает христианских купцов, военных, ремесленников, земледельцев, священников со всего мира, и особенно из Любека, Штральзунда, Бремена, Магдебурга и Кёльна побывать и пожить в Литве.

Гостям Гядиминас обещал льготы – земледельцам разрешил обрабатывать землю десять лет без налогов. Торговцы освобождались от любых сборов.

Князь также сообщил, что собирается принять христианство.

Историки утверждают, что этим письмом Гядиминас мог стремиться к миру с Орденом Крестоносцев, который разорял страну.

Информация «ЛК», BNS и vilnius.lt