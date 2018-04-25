Сегодня отмечается Международный День памяти жертв Холокоста

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27 января отмечается Международный День памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году солдаты Первого украинского фронта Советской армии вошли на территорию концлагеря Освенцим-Биркенау (Аушвиц). Ворота лагеря смерти первым открыл командир штурмовой группы 100-й Львовской стрелковой дивизии майор Анатолий Шапиро.

День памяти был учрежден в 2005 году, по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН.

К этой дате приурочены памятные мероприятия, которые проходят в Израиле, Польше, России, Украине, Беларуси, Франции, Германии, Великобритании, США и других странах.

Узниками лагеря Освенцим-Биркенау были 1,1 миллиона человек, примерно один миллион из них были евреями, почти все они погибли. Среди других жертв нацистов, прошедших ад Освенцима – поляки, цыгане, солдаты Советской армии, а также граждане захваченных нацистами стран Европы. Вошедшие 72 года назад на территорию лагеря смерти советские солдаты обнаружили там горы трупов и около 7 тысяч изможденных, но живых людей.

В статистическом сборнике, посвященном 70-й годовщине окончания Второй мировой войны, государственное управление статистики Польши в 2015 году опубликовало следующие данные об убитых в концлагере Освенцим-Биркенау: общее число погибших – 1,1 миллиона человек, в их числе около 960 тысяч евреев (из них примерно 300 тысяч польских евреев), 70-75 тысяч поляков, 21 тысяча цыган, 15 тысяч заключенных из СССР (не евреев и не цыган), 10-15 тысяч представителей других стран и национальностей.

В Израиле День Катастрофы и героизма евреев Европы и Северной Африки (Йом а-Шоа) ежегодно отмечается также 27 нисана по еврейскому календарю. В этот день проходят церемонии в иерусалимском мемориальном комплексе «Яд ва-Шем», около мемориала участникам восстания в Варшавском гетто, в Центре изучения истории Холокоста «Масуа» в кибуце Тель-Ицхак, в шатре «Изкор» в Кнессете, в Долине Общин (Бикат а-Кеилот), в кибуце Лохамей а-гетаот. Утром по всему Израилю звучит двухминутная траурная сирена. В этот же день ежегодный «Марш жизни» проходит в Польше – из Освенцима в Биркенау.

Напомним, что 27 января в этом году отмечается также 75-я годовщина снятия блокады Ленинграда.

В связи с Международным днем Холокоста премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил со следующим заявлением: «Холокост – беспрецедентная трагедия в истории человечества, доказывающая, что, если не остановить ненависть к евреям, фанатизм распространится, уничтожая другие народы. Треть нашего народа была уничтожена с ужасающей жестокостью, десятки миллионов других были убиты в разных странах мира. Сегодня мы вспоминаем убитых, но также – героев. Героев, которые сражались и даже пожертвовали жизнями, чтоб остановить нацистское чудовище. Несколько месяцев назад по приглашению президента Путина я присутствовал на Параде Победы над нацистами. Я был на Красной площади, мы шли от мемориала к мемориалу… Бои за Курск, за Сталинград, за Ленинград… Сражение за сражением, кровопролитная битва за кровопролитной битвой. В этих боях, в рядах Красной армии сражались плечом к плечу вместе с остальными 400 тысяч солдат-евреев. Такое количество наград, такое самопожертвование, такой героизм. Я стоял с непомерным трепетом, так как я знал, что победа над нацистами гарантировала будущее нашего народа. Каждый, кто принимал в этом участие, заслуживает бесконечной признательности. Мы никогда не забываем… не забываем роли Красной армии, не забываем подвиги героев-евреев, сражавшихся в ее рядах, и не забываем ветеранов. Когда я встречаюсь с ними здесь, в Израиле, я всегда очень волнуюсь. Я вижу их награды, вижу гордую осанку – им уже за девяносто лет, но осанка гордая, взгляд ясный, они гордятся своей ролью в истории еврейского народа и истории человечества. Я отдавал им честь тогда, я отдаю вам честь сегодня. Будьте благословенны!»

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