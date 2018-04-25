Сегодня соберется заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Азовском море

Заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Азовском море должно состояться в понедельник в 18.00.
Что произошло
Утром 25 ноября погрануправление ФСБ России по Крыму сообщило, что три корабля ВМС Украины незаконно пересекли госграницу РФ, вошли в территориальные воды. Пограничная служба приняла меры по обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
Источник в силовых структурах Южного федерального округа рассказал, что в территориальные воды вошли малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также морской буксир «Красноперекопск» (вероятно, был переименован Украиной).
Керченский пролив был закрыт для прохода гражданских судов в целях безопасности. Движение по Керчь-Еникальскому каналу возобновили рано утром 26 ноября.
Также сообщалось, что еще два украинских военных корабля выдвинулись из Бердянска в район захода трех кораблей, пограничники ФСБ приняли необходимые меры, чтобы пресечь провокацию. Позже три судна повернули обратно, взяв курс на Бердянск. Они были задержаны ФСБ. В ходе операции российским пограничникам пришлось применить оружие; трем раненым оказали медицинскую помощь, угрозы жизни пострадавших военных нет. По факту нарушения госграницы РФ возбуждено уголовное дело.
Реакция России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия ВМС Украины провокацией, отметив, что Киев использует «бандитские методы».
ФСБ сообщила о наличии неопровержимых доказательств провокации со стороны украинских властей путем использования ВМС, пообещав предать их гласности в ближайшее время.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, за провокацией стоят «западные хозяева киевского режима».
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал инцидент попыткой Петра Порошенко поднять рейтинг перед грядущими президентскими выборами в стране.
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев считает, что провокация абсолютно бессмысленна с военной точки зрения и перспективна с политической, так как НАТО и Евросоюз несомненно встанут на сторону провокаторов.
По мнению вице-спикера Госдумы Петра Толстого, эта провокация доказывает, что Петр Порошенко — «президент войны», при котором не стоит рассчитывать в том числе на урегулирование конфликта в Донбассе.
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский объявил, что Россия запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Азовском море. По его словам, заседание предварительно намечено на 19:00 мск 26 ноября.
Комментарий Украины
МИД Украины обвинил РФ в инциденте с тремя украинскими кораблями, которые совершают переход из Одессы в Мариуполь. В министерстве уточнили, что «корабли Российской Федерации неправомерно применили силу в отношении кораблей ВМС Вооруженных сил Украины».
Президент Украины Петр Порошенко вечером 25 ноября срочно созвал военный комитет для обсуждения ситуации. Комитет поручил Совету национальной безопасности (СНБО) ввести военное положение в стране из-за ситуации в Азовском море. СНБО предложил ввести военное положение в стране на 60 дней. Рассмотрение депутатами Верховной рады инициативы СНБО, по словам председателя парламента Андрея Парубия, начнется 26 ноября в 16:00 часов.
Представитель украинского МИД Марианна Беца также сообщила о намерении Киева подать заявку на созыв заседания Совета Безопасности ООН.
Позиция ЕС и НАТО
Евросоюз призвал Россию и Украину к сдержанности в Азовском море в целях предотвращения эскалации. По словам главы европейской дипломатии Федерики Могерини, Брюссель ожидает от Москвы восстановления свободы прохода по Керченскому проливу.
В НАТО, помимо призывов к сдержанности, заявили о полной поддержке «суверенитета Украины и ее территориальной целостности, включая навигационные права в ее территориальных водах». Как отметила представитель альянса Оана Лунгеску, блок находится в контакте с украинскими властями.
Литва призывает Россию отпустить задержанных моряков и суда Украины, прекратить агрессию
В понедельник министерство иностранных дел Литвы призывало Россию отпустить три украинских судна, задержанных в Керченском проливе, рядом с Крымским полуостровом, и прекратить агрессивные действия против этой страны.
«Литва призывает Российскую Федерацию незамедлительно прекратить агрессивные действия против Украины, отпустить задержанные украинские суда и их экипажи, восстановить беспрепятственную навигацию в Азовском море», – говорится в заявлении министерства.
По его сообщению, действия России при задержании украинских судов были незаконными.
Министерство называет действия россиян провокационными и утверждает, что они «нарушают территориальную целостность, суверенитет Украины, существенные принципы международного права, и не могут квалифицироваться иначе, как акт открытой военной агрессии против Украины».
«Мы призываем международную общественность строго осудить не оправданные действия России и предпринять все меры для их незамедлительного прекращения», – заявил МИД.
В воскресенье вечером Россия обстреляла три украинских судна в Керченском проливе, мотивируя свои действия нарушением территориальных вод РФ, затем суда были задержаны.
Киев отвечает, что Азовское море, по которому шли суда, считается территорией общего использования по соглашению России и Украины, а россияне были предупреждены о маршруте следования этих судов.
Подготовлено по материалам СМИ
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