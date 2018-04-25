Сегодня соберется заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Азовском море

Утром 25 ноября погрануправление ФСБ России по Крыму сообщило, что три корабля ВМС Украины незаконно пересекли госграницу РФ, вошли в территориальные воды. Пограничная служба приняла меры по обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Источник в силовых структурах Южного федерального округа рассказал, что в территориальные воды вошли малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также морской буксир «Красноперекопск» (вероятно, был переименован Украиной).

Керченский пролив был закрыт для прохода гражданских судов в целях безопасности. Движение по Керчь-Еникальскому каналу возобновили рано утром 26 ноября.

Также сообщалось, что еще два украинских военных корабля выдвинулись из Бердянска в район захода трех кораблей, пограничники ФСБ приняли необходимые меры, чтобы пресечь провокацию. Позже три судна повернули обратно, взяв курс на Бердянск. Они были задержаны ФСБ. В ходе операции российским пограничникам пришлось применить оружие; трем раненым оказали медицинскую помощь, угрозы жизни пострадавших военных нет. По факту нарушения госграницы РФ возбуждено уголовное дело.