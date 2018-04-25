Сейм дал зеленый свет «малой» реновации многоквартирных домов

Сейм решил разрешил на государственные средства спонсировать так называемую реновацию многоквартирных домов, когда обновляется только тепловой пункт здания.

В октябре прошлого года правительство не одобрило такую идею, но в четверг парламентарии приняли поправки к закону, предусматривающие помощь государства обновлению (модернизации) многоквартирных домой. За поправки голосовали 99 членов Сейма.

Чтобы экономить на отоплении, будет разрешено отдельно модернизировать тепловые пункты в многоквартирных домах, на эти работы будет выделена государственная помощь, которая сейчас выделяется в случае реновации всего дома – крыши, окон, стен, дверей и тепловых труб.

Жителям, которые одобрят малую реновацию, государство дополнительно покроет 30% инвестиций.

BNS