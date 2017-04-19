Сейм должен отклонить вето президента по внутренним сделкам – В.Прнцкетис

Председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис говорит, что Сейм должен отклонить вето президента относительно внутренних сделок в самоуправлениях, так как в случае их отмены пострадают местные предприятия.

“Нет способов решения с предприятиями, которые работают при местном самоуправлении, кто их заменит, если не будет внутренних покупок, поэтому мы не можем в один день их закрыть и сказать, что больше нельзя”, – сказал в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas Пранцкетис.

По его мнению, в регионах следует просто бороться с коррупцией.

“Мы должны совладать с коррупционной системой, а не думать, что такой способ покупки обеспечивает коррупционную систему. Возможно, следует искать пути и договариваться, как решить эту проблему”, – отметил спикер.

Сейм, по его мнению, должен проголосовать против вето главы государства.

Президент Даля Грибаускайте во вторник наложила вето на поправки к Закону о публичных покупках, в которых предлагается оставить самоуправлениям осуществлять местные сделки. По мнению президента, внутренние сделки искажают конкуренцию, являются средой для коррупции, поэтому их следует запретить без всяких исключений.

BNS

Метки: Викторас Пранцкетис, Литва