Сейм Литвы дал добро на реорганизацию Литовских железных дорог

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Сейм Литвы в четверг дал добро на реорганизацию государственных Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai).

За поправки к Кодексу железнодорожного транспорта проголосовали 69 парламентариев, 9 воздержались.

Поправки предусматривают, что вместо трех дирекций Lietuvos gelezinkeliai: по пассажирским перевозкам, по грузовым перевозкам и по железнодорожной инфраструктуре, — будут созданы три новые компании, акции которых будут принадлежать Lietuvos gelezinkeliai. Держателем всех акций последней будет оставаться государство.

Министр транспорта Рокас Масюлис объяснил сейму, что стратегическое предприятие Литвы останется в руках государства, но станет более прозрачным, финансово стабильным и легче управляемым. Оно будет лучше обеспечивать защиту прав и интересов перевозчиков, а также, вполне вероятно, принесет большую отдачу государству, чем раньше.

Если не будет проведена реорганизация Lietuvos gelezinkeliai, Брюссель может начать процедуру о нарушении против государства.

Новая модель Литовских железных дорог в мае этого года утверждена правительством. Реорганизация компании будет проводиться на основании опыта реформы железных дорог Германии.

BNS