Сейм Литвы объявляет амнистию в начале следующего года

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В начале следующего года часть заключенных может получить амнистию — в четверг сейм Литвы принял специальный Закон об амнистии.

За него проголосовало 80 членов сейма, против было пять, 24 воздержались. Решение по этому закону еще должна принять президент Даля Грибаускайте.

Амнистию инициировал лидер «аграриев» Рамунас Карбаускис в связи со столетием восстановления государства и визитом папы римского Франциска.

Согласно законопроекту, от неотбытого наказания будут освобождены беременные и женщины с малолетними детьми, осужденные на срок до шести лет. Также будут освобождены от неотбытого наказания осужденные на срок лишения свободы до трех лет, совершившие преступление будучи несовершеннолетними (в возрасте до 18 лет).

Амнистию могут получить и осужденные, которым установлен уровень трудоспособности 0–40% или уровень высоких или средних специальных потребностей, а также осужденные, отбывающие наказание в колониях-поселениях, которые с момента перевода их в колонию-поселение уже отбыли треть неотбытого срока лишения свободы.

От неотбытой части ареста будут освобождены осужденные, которые отбывают это наказание в свои выходные дни, а также в праздничные дни и во время отпуска, за исключением осужденных, которые взяты под арест за уклонение от отбывания другого наказания или меры уголовного воздействия.

На один год срок наказания будет сокращен для впервые отбывающих лишение свободы осужденных, если назначенный им срок лишения свободы не превышает три года и если риск их преступного поведения заметно снизился или он низкий.

Еще части осужденных наказания будут сокращены наполовину, на треть или на четверть.

В законе также намечено, что амнистия не распространяется на лиц, осужденных за геноцид, за военные преступления, за хранение наркотиков, за преступления против финансовой системы, государственной службы и общественных интересов, общественной безопасности, осужденных пожизненно, на рецидивистов.

Парламентский Комитет по правам человека и контролер равных возможностей подвергли критике проект Р. Карбаускиса за то, что такая амнистия может нарушить принцип равноправия людей и противоречить Конституции.

Комитет по правам человека предлагал объявить амнистию для тех осужденных, у которых часть неотбытого наказания на день вступления закона в силу составляет менее одного года, однако парламент отклонил это предложение.

BNS