Сейм Литвы одобрил вступление Северной Македонии в НАТО

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Во вторник литовский сейм в первом чтении одобрил протокол Североатлантического договора о вступлении Северной Македонии в НАТО.

Для принятия документа в литовском парламенте нужны еще два голосования.

Протокол Североатлантического альянса о включении Северной Македонии был подписан в Брюсселе, 6 февраля. Все страны альянса еще должны его ратифицировать, что создаст правовые предпосылки для членства.

В пояснительном письме МИД к проекту говорится, что Македония до сих пор активно вносила вклад в осуществляемые НАТО операции и миссии, например, в Афганистане, Косове, проводила в жизнь важные реформы в сфере обороны и безопасности.

Министерство выражает надежду на то, что став 30-ым членом НАТО, Македония будет способствовать обеспечению стабильности и безопасности на Балканах.

С 1995 года Македония была партнером НАТО, участвовала в программе «Партнерство во имя мира»; с 1999 года участвовала в плане действий по членству. В июле 2018 года на саммите НАТО в Брюсселе Македонию пригласили начать переговоры о присоединении к Североатлантическому договору.

BNS