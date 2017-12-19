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Сейм Литвы окончательно отказался еще повысить зарплаты врачам-резидентам

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 19, 16:47   |   Комментариев: 0

Невзирая на протест оппозиции, правящие в сейме Литвы отказались повысить зарплаты врачам-резидентам.

Во вторник сейм поддержал предложение консерваторов Миколаса Маяускаса и Ингриды Шимоните немного повысить зарплаты врачам-резидентам. После попыток переголосовать и протестов оппозиции правящие согласились признать это голосование, но при голосовании по принятию всего закона они его не поддержали.

За принятие поправок к Закону о медицинской практике проголосовало 63 парламентария, против было восемь, 57 членов сейма воздержались. Среди голосовавших против и воздержавшихся – члены фракции “аграриев” и Социал-демократической трудовой фракции, а также представитель партии “Порядок и справедливость” Пятрас Гражулис.

BNS

Метки: 

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