Сейм Литвы окончательно отказался еще повысить зарплаты врачам-резидентам

Невзирая на протест оппозиции, правящие в сейме Литвы отказались повысить зарплаты врачам-резидентам.

Во вторник сейм поддержал предложение консерваторов Миколаса Маяускаса и Ингриды Шимоните немного повысить зарплаты врачам-резидентам. После попыток переголосовать и протестов оппозиции правящие согласились признать это голосование, но при голосовании по принятию всего закона они его не поддержали.

За принятие поправок к Закону о медицинской практике проголосовало 63 парламентария, против было восемь, 57 членов сейма воздержались. Среди голосовавших против и воздержавшихся – члены фракции “аграриев” и Социал-демократической трудовой фракции, а также представитель партии “Порядок и справедливость” Пятрас Гражулис.

BNS

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