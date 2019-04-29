Сейм Литвы поддерживает Тайвань в дипломатическом споре с Китаем

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Более половины членов Сейма Литвы призвали, несмотря на возражения Китая, пригласить Тайвань на ежегодное мероприятие по здравоохранению Организации Объединённых Наций.

Письмо в поддержку Тайваня на имя Генерального директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подписали 80 членов Сейма от всех фракций, включая министра здравоохранения Аурелиюса Веригу.

Они призывают, чтобы Тайваню разрешили принять участие во Всемирной ассамблее здравоохранения в мае.

Статус Тайваня является одним из самых чувствительных вопросов для Китая. Китайские власти не воздерживаются от угроз захвата контроля над территорией и пытаются помешать Тайваню участвовать в работе международных организаций.

Члены литовского Сейма подчёркивают, что Тайвань находится в стратегически важном узле в регионе Индийского и Тихого океанов, и потому потребность в профилактике заболеваний здесь чрезвычайно высока, поскольку люди и товары постоянно прибывают в Тайвань и из него.

«Однако из-за политической блокады Тайвань не был допущен к участию во Всемирной ассамблее здравоохранения (ВАЗ) в 2017 и 2018 гг. Кроме того, его участие в технических совещаниях ВОЗ также было ограничено. Такая прореха в сети здравоохранения, несомненно, представляет угрозу для здоровья всего человечества», — говорится в письме, копию которого получило BNS.

По утверждению литовских парламентариев, Тайвань на протяжении многих лет вносит свой вклад в глобальные усилия по реализации концепции ВОЗ, согласно которой здоровье является одним из фундаментальных прав человека. Например, когда вспышка Эболы в 2018 году возобновилась, Тайвань немедленно объявил о том, что пожертвует ВОЗ 1 млн долларов США для борьбы с этой болезнью.

«Несправедливо, что 23 миллиона тайваньцев лишены основного права на здоровье, которое используется в остальном мире. Таким образом, вместе с парламентариями других стран мы подчёркиваем важность поощрения участия Тайваня в предстоящей 72-й ВАЗ в мае 2019 г. Ваш принципиальный ответ на изложенные в этом письме проблемы будет высоко оценен», — утверждают члены Сейма Литвы.

Письмо было инициировано депутатами Мантасом Адоменасом и Гинтарасом Степонавичюсом.

Этот вопрос обсуждался группой парламентариев с заместителем министра иностранных дел Тайваня, который на прошлой неделе посетил Литву.

Литва, как и многие другие страны мира, не признаёт независимость Тайваня и придерживается политики «единого Китая».

BNS