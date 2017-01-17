Сейм Литвы принял поправки к закону о вспомогательном оплодотворении

Во вторник литовский парламент принял инициированные правящим Союзом крестьян и зеленых (СКЗ) поправки к недавно вступившему в силу закону о вспомогательном оплодотворении, которые обязывают неопределенный срок хранить эмбрионы, а также узаконивает донорство эмбрионов.

За компромиссный по сравнению с проектом СКЗ вариант, предложенный Комитетом по делам здравоохранения, проголосовали 96 членов сейма, голосовавших против не было, двое воздержались.

Вступающие в силу с февраля поправки, как и нынешний закон, допускают заморозку эмбрионов, но будет запрещено их уничтожать, также гарантирует анонимность доноров половых клеток, которая обеспечивается и сейчас.

СКЗ регистрировал более консервативные поправки, которые предусматривали ограниченное количество создаваемых эмбрионов до трех и запрет на заморозку. На тот момент закон о вспомогательном оплодотворении еще не действовал. Этот проект поправки вызвал возмущение у акушеров и гинекологов, которые утверждали, что в некоторых случаях они не позволят бездетным парам дождаться здоровых потомков. Такую позицию в письме поддержали и 30 неправительственных организаций, представляющих пациентов.

После этого сейм решил заказать независимую экспертизу проектов.

Вступивший в силу закон позволяет бездетным парам получить госфинансирование на проведение процедуры вспомогательного оплодотворения и не ограничивает количество создаваемых эмбрионов.

BNS

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