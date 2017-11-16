Сейм Литвы принял “Закон Магницкого”

В четверг сейм Литвы принял так называемый “Закон Магницкого”, которым запрещен въезд в страну иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.

За проект единогласно проголосовал 91 парламентарий.

Литва стала четвертым государством в мире, принявшим такой правовой акт. “Закон Магницкого” есть в США, Эстонии и Канаде.

Посол России в Литве Александр Удальцов сказал российскому новостному агентству “Инфтерфакс”, что если сейм Литвы примет “Закон Магницкого”, то Россия ответит на “еще один недружественный шаг Литвы” и запретит въезд в Россию нежелательным лицам.

Согласно принятым поправкам к Закону о правовом статусе иностранцев, предлагается запретить иностранцу въезд в Литву не более, чем на пять лет, если имеется серьезное основание полагать, что он совершил в зарубежном государстве тяжкое или очень тяжкое преступление против личности, в результате чего были нарушены права человека и свободы, если он совершил коррупционное преступление, занимался отмыванием денег, подстрекал или иным образом участвовал в совершении таких преступлений, а также если он включен в национальный список нежелательных иностранцев, составленный страной – членом Евросоюза (ЕС), Европейской ассоциации свободной торговли, НАТО.

Решение запретить таким иностранцам въезд в Литву по предложению министра иностранных дел будет принимать министр внутренних дел.

В законе также установлена возможность не сообщать включенному в список нежелательных лиц иностранцу о принятом в его отношении решении. Предлагается не сообщать, если это может навредить интересам государственной безопасности, обороны, общественной безопасности, превенции преступных деяний, следствия и уголовного преследования.

Закон, названный именем Сергея Магницкого, в 2012 году приняли США, введя санкции в отношении связанных с нарушениями прав человека российских чиновников. США запретили выдавать им визы и заморозили активы, в этом списке сейчас более 40 фамилий.

Российская правоохрана вместо того, чтобы расследовать раскрытую адвокатом С. Магницким преступную схему коррупции, предъявила ему сфальсифицированные обвинения, он был арестован и умер в тюрьме в 2009 году.

BNS

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