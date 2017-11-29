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Сейм Литвы принял Закон о защите информаторов

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 29, 13:00   |   Комментариев: 0

Сейм Литвы во вторник голосами 70-ти парламентариев “за” и при девяти воздержавшихся принял закон о защите информаторов о коррупции. Намечено, что закон вступит в силу в январе 2019 года.

Этот закон предусматривает, что людям, которые сообщили о вероятной коррупции или других нарушениях в учреждениях и ведомствах, будет гарантирована защита – анонимность или неприкосновенность работника.

С момента поступления сообщения в отношении информатора будет запрещено принимать меры дисциплинарного воздействия, увольнять его с работы, понижать в должности, переводить на другое место работы или применять любые другие меры негативного воздействия, такие, как запугивание, придирки, угрозы расправиться, снижение зарплаты, изменение часов работы и пр.

Запрет на оказание негативного воздействия на информатора будет действовать два года после принятия окончательного решения при проверке предоставленной информации о нарушении. В законе также предусмотрена возможность освобождения от ответственности информатора, который участвовал в совершении нарушений, но сообщил о них.

Принятие внесенного в сейм в сентябре закона было ускорено в связи со стремлением Литвы вступить в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Литовское отделение неправительственной организации Transparency International полагает, что закон соответствует основным требованиям к защите информаторов, однако возникает риск, что ответственность за защиту информаторов косвенно будет возложена только на прокуратуру.

BNS

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