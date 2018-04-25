Сейм Литвы проголосует по изменениям в системе защиты прав детей

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Литовский сейм во вторник планирует принять решение по изменениям в системе защиты прав детей. Изменения в Закон об основах защиты прав ребенка намечается внести после возникшего в обществе резонанса в связи с изъятием детей из семьи.

Во вторник планируется голосование по принятие поправок, они подготовлены с учетом предложений Министерства социальной защиты и труда и главы Литовского союза крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса.

Больше всего дискуссий в сейме при рассмотрении проекта вызвало понятие безопасности ребенка, часть парламентариев вообще предлагала вычеркнуть его из закона. Сейм оставил это понятие, но сузил его определение — как физическое и психическое насилие. В условия для изъятия ребенка из семьи включена реальная угроза его безопасности.

Согласно проекту, в законе будет записано, что разделение детей и родителей против их воли возможно лишь в крайнем случае, когда, с учетом наилучших интересов ребенка это неизбежно и необходимо, чтобы оградить ребенка от реальной опасности его физической и психической безопасности, здоровью или жизни, или же в случае возникновения угрозы серьезного урона его здоровью, если нет возможности защитить ребенка иным способом.

BNS