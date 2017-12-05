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Сейм Литвы проголосует по вопросу депутатского иммунитета К. Пукаса

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Во вторник литовские парламентарии проголосуют по вопросу лишения депутатской неприкосновенности члена сейма Кятсутиса Пукиса. Прокуроры хотят предъявить ему подозрения в сексуальных домогательствах и нарушении правил хранения оружия.

Временная комиссия сейма, рассматривавшая просьбу Генпрокурора Эвалдаса Пашилиса о лишении депутатского иммунитета, полученную в июне, предлагает ее удовлетворить.

Для лишения К. Пукаса иммунитета за это решение должен проголосовать минимум 71 член сейма.

Прокуроры утверждают, что свидетельства четырех потерпевших и полученные в ходе досудебного расследования данные позволяют с полным основанием полагать, что в январе – феврале этого года К. Пукас мог сексуально домогаться зависимых по службе и не только по службе лиц.

К. Пукас избран в сейм по списку партии “Порядок и справедливость” в многомандатном округе. Он утверждает, что с ним расправились политические оппоненты из-за его взглядов.

BNS

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