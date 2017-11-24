Сейм Литвы рассмотрел проект бюджета на 2018 года, вернул его на доработку Кабмину

Литовский парламент завершил первое рассмотрение бюджета страны на 2018 год и вернул проект на доработку правительству, которое должно будет оценить предложения депутатов и комитетов сейма.

Уточненный проект бюджета вернется в сейм через несколько недель – второе рассмотрение планируется 7 декабря, а принятие – 12 декабря.

Премьер Саулюс Сквярнялис заявил, что изменения бюджета следующего года неизбежны, но они будут минимальны.

Комитет по бюджету и финансам, наиболее углубившийся в проект, предлагает правительству направить планирующиеся к получению доходы от обрабатываемой государственной земли на надзор за оборудованием для мелиорации, реконструкцию и на надзор и эксплуатацию системы польдеров в Шилутском районе. Комитет также обращает особое внимание на потребность дополнительного финансирования судов и Генпрокуратуры.

Доходы бюджета планируются в размере 16,082 млрд. евро – 37% ВВП (в 2017 году – 35,8%), а расходы – 15,839 млрд. евро, или 36,4% ВВП (в 2017 году – 35,7%).

BNS

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