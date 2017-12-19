Сейм Литвы рассмотрит Закон о возвращении – по примеру Израиля предлагается помощь при переселении

Литовский сейм рассмотрит проект Закона о возвращении – целью закона является привлечение в Литву связанных с ней лиц с предоставлением помощи при переселении, интеграции, обеспечении жильем.

На прошлой неделе парламент принял в первом чтении этот подготовленный консерватором Кястутисом Масюлисом законопроект, теперь его рассмотрят профильные комитеты сейма.

“У нас в государстве есть две большие проблемы, с которыми мы не справляемся – это интеграция и исчезновение регионов. Порывшись в истории, в опыте других государств я нашел, что есть положительный опыт. Израиль и Ирландия – два государства, у которых нам следует поучиться”, – так представил свой проект К. Масюлис.

Парламентарий не считает, что этот закон побудит вернуться эмигрантов из Германии, Швеции, Норвегии, однако предложил повернуться к таким странам, как Венесуэла, Россия, государства Средней Азии.

Представитель фракции “аграриев” Эгидиюс Варейкис спросил, как предлагается застраховаться от того, чтобы Литва не стала центром привлечения беженцев.

К. Масюлис ответил, что есть требование по гражданству или заслугам перед Литвой, и привел пример, что таким законом смогли бы воспользоваться жители Афганистана, которые были переводчиками у литовских военных в этой стране.

BNS

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