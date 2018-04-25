Сейм Литвы разрешил выкуп судна-хранилища СПГ

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Литовский парламент разрешил до конца 2024 года выкупить арендуемое сейчас судно-хранилище Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ). Оно будет выкуплено до конца 2024 года, когда завершится срок договора об аренде с норвежской компанией Hoegh LNG.

Во вторник сейм принял поправки к закону о терминале СПГ: за них проголосовали 99 члена сейма, «против» был лишь социал-трудовик Артурас Скарджюс, а 17 депутатов воздержались.

Председатель Комиссии по вопросам энергетики, «аграрий» Виргилиюс Подярис считает, что решение выкупить судно является правильным, поскольку позволит сократить расходы на его содержание почти на треть.

«Обладая собственным терминалом, мы сможем обращаться с ним, как хотим – покупать, продавать или, продав, купить другой – у нас будет больше свободы и возможностей решать», – сказал он.

После выкупа расходы на деятельность терминала сократятся с 66 млн евро до 43 млн евро в год. Четверть этих расходов оплачивает крупнейший потребитель природного газа в Литве — завод удобрений Achema, после выкупа ему придется платить почти на 6 млн евро меньше.

Сейм разрешил сократить затраты на содержание Independence уже с 2019 года и оптимально распределить их до конца 2024 года.

В связи с тем, что Литва планирует выкупить судно-хранилище, находящаяся в госуправлении компания-оператор терминала Klaipedos nafta планирует взять займ до 308 млн евро, а правительство предоставит под него госгарантию.

BNS