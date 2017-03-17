Сейм Литвы сформировал комиссию по импичменту парламентарию М. Бастису

Сейм Литвы в четверг специальную комиссию по импичменту парламентарию Миндаугасу Бастису.

Комиссия в составе 12-ти человек до 1 мая должна вынести заключение об основаниях для начала импичмента М. Бастису, председателем комиссии назначен аграрий Дайнюс Гайжаускас. За это голосовали 78 членов сейма, голосовавших “против” не было, 9 парламентариев воздержались.

Импичмент члену сейма инициируется из-за связей М. Бастиса с представителями российской энергетики и литовского преступного мира, которые не позволили ему получить разрешение на работу с засекреченной информацией, импичмент устраивают правящие социал-демократы и аграрии. Оппозиция подозревает, что это план по спасению представителя Социал-демократической фракции М. Бастиса с целью заблокировать расследование на предмет угроз национальной безопасности. Оппозиция предлагает провести отдельное расширенное расследование о вероятной угрозе национальной безопасности, исходящей от связей М. Бастиса.

Инициатива устроить импичмент М. Бастису возникла после того, как Департамент госбезопасности (ДГБ) из-за связей парламентария с представителями преступного мира и российских энергетических компаний отказался выдать ему разрешение на работу с засекреченной информацией. По призыву спикера сейма М. Бастис покинул пост вице-спикера сейма и приостановил своей членство в Социал-демократической партии, однако не видит основания для отказа от парламентского мандата.

В материале ДГБ изложены связи М. Бастиса с называемым представителем корпорации атомной энергетики “Росатом” Евгением Костиным, бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, журналистом российского государственного телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, называемым бывшим авторитетом каунасской мафии Сатурнасом Дубининкасом и подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым. По мнению ДГБ, эти связи делают М. Бастиса уязвимым и могут поставить под угрозу безопасность доверенной ему государственной тайны.

BNS

Метки: Бастис, ДГБ, Литва, Сейм Литвы