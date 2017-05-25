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Сейм Литвы склонен разрешить употребление алкоголя с 20 лет

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 25, 15:09   |   Комментариев: 0

Литовский сейм склонен со следующего разрешить употребление алкоголя только с 20 лет. Сейчас покупать и употреблять алкоголь в стране разрешено с 18 лет.

При рассмотрении поправок к Закону о контроле алкоголя в четверг парламент не утвердил предложение разрешить употребление алкоголя с 18 лет. Окончательное голосование по этим поправкам намечено на 1 июня.

Кроме того, на бесплатных мероприятиях с 2020 года сейм хочет узаконить свободные от алкоголя зоны – в них будут продаваться слабые алкогольные напитки (крепостью до 7,5 градуса). Более крепкий алкоголь употреблять в этих зонах будет запрещено.

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига сказал, что такие зоны будут поощрять “внедрение культуры более трезвого досуга”.

Сейм рассматривает и другие ограничения торговли алкоголем – намечается сильно ограничить время торговли алкоголем и полностью запретить его рекламу.

BNS

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