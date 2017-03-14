Сейм Литвы удовлетворил отставку председателя ГКСЭ Р. Валянтукявичюса

Сейм Литвы во вторник освободил от должности председателя председателя Главной комиссии по служебной этике Литвы (ГКСЭ) Ромаса Валянтукявичюса.

За это проголосовали 99 парламентариев, ни один не был против, один воздержался.

“Мы перестали доверять комиссии. Думаю, перемены и в составе комиссии, и в составе сотрудников комиссии должны быть проведены в жизнь в ближайшем будущем”, – сказал председатель сейма Викторас Пранцкетис, представляя проект постановления сейма об увольнении Р. Валянтукявичюса.

Согласно постановлению, Р. Валянтукявичюс освобождается от должности с 20 марта.

Спикер сейма еще в январе призвал главу ГКСЭ подать в отставку, однако он написал заявление об увольнении на прошлой неделе.

Председатель парламента раскритиковал Р. Валянтукявичюса, когда тот принял единоличное и не согласованное с другими членами комиссии решение о том, что депутату Грете Кильдишене не нужно было декларировать, что она ездит на автомобиле, арендованном у Agrokoncernas.

Рассмотревшая этот вопрос заново ГКСЭ на прошлой неделе заявила, что, не задекларировав пользование автомобилем управляемого председателем правящей партии Литовский союз крестьян и зеленых Рамунасом Карбаускисом концерна, Г. Кильдишене нарушила закон.

Р. Валянтукявичюс был назначен руководителем ГКСЭ в 2014 году, по предложению тогдашнего руководителя парламента Лореты Граужинене и на основании рекомендаций парламентских фракций.

По закону председателя ГКСЭ из членов этой комиссии назначает сейм по представлению спикера. В составе ГКСЭ пять человек, они назначаются на пятилетний срок полномочий.

BNS

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