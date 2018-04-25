Сейм Литвы узаконил индивидуальную конституционную жалобу

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Сейм Литвы в четверг узаконил возможность самостоятельного обращения граждан в Конституционный суд (КС).

За соответствующую поправку к Конституции проголосовало 106 членов сейма, против был один, еще один депутат воздержался.

«Я поздравляю всех членов сейма, мы только что предоставили людям больше прав», — сказал после голосования председатель сейма Викторас Пранцкетис.

Согласно поправке, любой житель страны может обратиться в Конституционный суд по поводу правовых актов, если принятое на их основании решение нарушило его конституционные права или свободы, а все остальные средства правовой защиты уже использованы.

Узаконивание индивидуальной жалобы в Конституционный суд предусмотрено в программе правительства.

Сейм постановил, что поправка к Конституции вступит в силу в сентябре этого года.

Сейчас Конституция предусматривает, что обратиться в Конституционный суд на предмет соответствия правовых актов основному закону страны могут только сейм, группа членов сейма, президент, правительство и суды.

BNS