Сейм Литвы ужесточил наказания уклоняющимся от уплаты налогов

Во вторник литовский парламент, по предложению президента Дали Грибаускайте, ужесточил наказания избегающим уплаты налогов. Инициированные главой государства поправки Уголовного кодекса были приняты при 66 голосах “за”, одном “против” и 20 воздержавшихся.

Лицо, предоставившее неправильные данные о доходах, прибыли, имуществе и тому подобном, стремящееся таким образом избежать уплаты налогов более чем на 3,8 тыс. евро, будет наказываться штрафом или лишением свободы до четырех лет. Сейчас верхний предел наказания три года лишения свободы.

В Уголовном кодексе также выделяется более жесткое наказание, если избегается уплата налогов на сумму свыше 28,5 тыс. евро, либо действует в составе организованной группы – предусматривается лишение свободы до восьми лет.

Также снижается сумма налогов, при которой до четырех лет лишения свободы (сейчас три) будут наказывать за опоздание предоставить декларации, отчеты и прочие документы после того, как ведомство уже напомнит – уголовная ответственность будет грозить, если есть уклонение от уплаты налогов на сумму в 3,8 тыс. евро.

До сих пор такая ответственность грозила, если не уплаченные налоги превышали 19 тыс. евро. Между тем, согласно новому регулированию, если сумма не уплаченных налогов превысит минимальный рубеж, то за это уже грозит лишение свободы от двух до шести лет.

Администрация президента аргументировала поправки тем, что преступная деятельность налогового характера по степени опасности и наносимого государству вреда приравнивается к опасности имущественного мошенничества, между тем, наказания значительно меньше.

BNS

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