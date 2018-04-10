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Сейм Литвы возвращается к ратификации договора ЕС и Канады

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 10, 13:00   |   Комментариев: 0

Во вторник в зал пленарных заседаний сейма Литвы возвращается вопрос о ратификации договора о свободной торговле Евросоюза (ЕС) с Канадой.

Парламентарии дадут оценку предложению “аграриев” ратифицировать это соглашение с условием, что оно будет содержать заявление Литвы о ввозе генетически модифицированнх организмов (ГМО) и обработанной гормонами говядины.

Соглашение о торговле между ЕС и Канадой внесено в сейм на ратификацию на весенней сессии прошлого года, однако вопрос застрял в Комитете по делам здравоохранения.

BNS

Метки: 

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