Сейм Литвы завершил осеннюю сессию

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В четверг сейм Литвы официально завершил осеннюю сессию.

По Конституции осенняя сессия начинается 10 сентября и заканчивается 23 декабря. Решением сейма она дважды продлевалась.

По словам председателя сейма Виктораса Пранцкетиса, за пять месяцев сессии был принят 201 правовой акт, главный среди них — государственный и муниципальный бюджеты.

«Мы не избежали вызовов при их принятии, была критика и от позиции, и от оппозиции. И все же достигнутый благодаря компромиссным решениям прогресс уже ощущают многие — семьи получили увеличенные «детские» деньги, пенсионеры также получили увеличенные пенсии, хотя и с помехами. Повышенные зарплаты получили и учителя, госслужащие, сотрудники системы внутренних дел», — сказал В. Пранцкетис, завершая сессию в четверг.

BNS