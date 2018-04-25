Сейм обязал публиковать записи заседаний самоуправлений

Сейм принял закон, обязующий хранить видео- и аудио записи заседаний советов самоуправлений на информационных накопителях и публиковать в интернете не позднее, чем через 7 после заседания.

После скандала, возникшего в прошлом году, когда правительство отказалось предоставить журналистам аудиозапись, на которой было записано обсуждение предоставления данных Центра регистров для СМИ, был изменен регламент и правительства – решено хранить записи заседаний и публиковать в социальных сетях Facebook и Youtube.

Также они транслируются в прямом эфире на сайте правительства и в социальных сетях, а их записи после заседания будут в публичном доступе.

l24.lt