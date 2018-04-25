Сейм отклонил предложение смягчить наказание за пересылку небольшого количества наркотиков

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Литовский сейм отклонил предложение представителя оппозиционных консерваторов Миколаса Маяускаса смягчить наказание за контрабанду небольшого количества наркотиков.

За инициированные им поправки к Уголовному кодексу (УК) в четверг в первом чтении проголосовало 17 членов сейма, против было 27, 15 парламентариев воздержались.

Сейчас контрабанда наркотиков независимо от количества наркотических веществ влечет наказание в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет.

М. Маяускас предлагал оставить то же наказание за провоз большого количества наркотиков через границу, однако санкции за небольшое количество наркотиков он предлагал приравнять к контрабанде допинга, за которую грозит штраф или арест, или же лишение свободы на срок до шести лет.

По словам парламентария, нынешнее регулирование обуславливает парадоксальную ситуацию, при которой за приобретение на улице конопли грозит штраф или лишение свободы на срок до двух лет, а за пересылку по почте самокрутки — лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Выступивший против законопроекта «аграрий» Дайнюс Гайжаускас сказал, что предложенные М. Маяускасом поправки сделают невозможным использование криминальной разведки в случаях подозрений в контрабанде наркотиков.

BNS