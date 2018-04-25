Сейм постановил – ребенка можно изъять из семьи лишь при реальной угрозе его безопасности

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Литовский сейм во вторник проголосовал по законопроекту об изменениях в системе защиты прав детей и утвердил порядок, при котором изъять ребенка из семьи можно только при реальной угрозе его безопасности.

Общим соглашением сейм прописал в законе, что «разделение детей и родителей против их воли возможно лишь в крайнем случае, когда, с учетом наилучших интересов ребенка это неизбежно и необходимо, чтобы оградить ребенка от реальной опасности его физической и психической безопасности, здоровью или жизни, или же в случае возникновения угрозы серьезного урона его здоровью, если нет возможности защитить ребенка иным способом».

Во вторник сейм начал постатейное принятие изменений в Закон об основах защиты прав ребенка, однако по просьбе лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса в принятии сделано перерыв до вечера.

Изменения в Закон об основах защиты прав ребенка вносятся после возникшего в обществе резонанса в связи с изъятием детей из семьи.

Поправки подготовлены с учетом предложений Министерства социальной защиты и труда и главы Литовского союза крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса.

Больше всего дискуссий в сейме при рассмотрении проекта вызвало понятие безопасности ребенка, часть парламентариев вообще предлагала вычеркнуть его из закона.

Сейм оставил это понятие, но сузил его определение — как физическое и психическое насилие. В условия для изъятия ребенка из семьи включена реальная угроза его безопасности.

BNS