Сейм примется за расследование озяйственной, финансовой и управленческой деятельности ЛРТ

Сейм в минувшую пятницу решил провести парламентское расследование хозяйственной, финансовой и управленческой деятельности Литовского радио и телевидения (ЛРТ).

За это проголосовали 59 депутатов, 18 высказались против, воздержавшихся не было.

Парламентскую комиссию возглавит вице-председатель Сейма “крестьянин” Арвидас Някрошюс. В составе комиссии нет либералов и социал-демократов, поскольку они отказались участвовать в её работе.

Председатель Комитета права и правопорядка “крестьянка” Агне Ширинскене, представляя проект решения о создании комиссии, сказала, что представленные ЛРТ ответы и документы требуют детального анализа, а провести его лучше всего сможет временная парламентская комиссия.

По словам Ширинскене, даже после повторного обращения группы парламентариев совет ЛРТ, мотивируя конфиденциальностью, представила не всю запрошенную связанную с хозяйственно-финансовой и управленческой деятельностью информацию.

Некоторые представители оппозиции предложение о расследовании деятельности ЛРТ расценивают как вмешательство в свободу СМИ и преследование журналистов за критику.

Консерватор Миколас Маяускас заявил, что правящие таким способом хотят свести с журналистами личные счёты.

“Совсем недавно люди свободу слова защищали у (здания – BNS) национального транслятора, сейчас вновь покушаются на свободу слова. Стремятся свести личные счёты с теми, кто не боится их критиковать”, – сказал он.

Согласного принятого постановления парламентская комиссия обязана до 1 июне дать оценку представленного ЛРТ отчёта за 2016 г, а также оценить рациональное использование государственных средств и соответствие нынешним условиям на рынке Литвы.

Парламентарии также должны разобраться, не создаёт ли необновляемое на протяжении 15 лет постановление правительства предпосылок для непрозрачных процедур покупок, возникновения коррупционной среды и возможностей ЛРТ избежать процедур публичных закупок. Кроме того, комиссии поручено установить, соответствуют ли покупаемые ЛРТ услуги продюсеров рыночным условиям, сдаётся ли его имущество по рыночным ценам и т.п.

Десять парламентариев дважды направляли Совету ЛРТ вопросник с аналогичными вопросами, но ответов на все так и не получили.

Вначале Совет ЛРТ отказался предоставить Сейму конкретные данные, мотивируя отказ коммерческой тайной и конфиденциальностью контрактов с продюсерами и компаниями. Позднее, когда продюсеры дали согласие, часть ответов была получена.

BNS

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