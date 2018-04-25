Сейм принял закон о строительстве метро

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Закон принят после того, как президент Литвы Даля Грибаускайте внесла в него поправки. За его новый вариант проголосовали 111 членов Сейма, четыре парламентария воздержались, против никто не высказался.

Первый вариант законопроекта о строительстве метрополитена Сейм принял в начале октября 2018 года, но Даля Грибаускайте наложила на него вето и предложила Сейму внести изменения в документ. В частности, литовский лидер указывала, что в первоначальном законопроекте метро классифицировалось как тип железнодорожного транспорта, а это противоречит нормам ЕС.

Также Даля Грибаускайте предлагала прописать в законе, чтобы полная финансовая ответственность за возведение подземки ложилась на самоуправления.

Решение о строительстве метро в Литве было принято для улучшения экологической ситуации при помощи транспорта, причиняющего как можно меньше вреда окружающей среде. Также авторы инициативы указывают, что наличие метро поможет бороться с транспортными пробками.

Как пишет газета Diena, только метро может освободить Вильнюс от серьезных пробок. При этом критики закона говорят, что проект по строительству метро в Вильнюсе, где плотность населения одна из самых маленьких в Европе, не будет окупаемым.

Как сообщает ТАСС, согласно предварительным подсчетам, прокладка трех линий подземки, которые соединили бы спальные и отдаленные районы Вильнюса с центром, обойдется в 1,2 млрд евро.

Сейм Литвы уже почти десять лет обсуждает возможность строительства метро, и лишь сейчас принят закон, позволяющий осуществить проект.

По материалам СМИ