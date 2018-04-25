Сейм рассматривает введение в судах института советников

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Литовский парламент взялся за рассмотрение изменений к Конституции, которые предусматривают введение с 2021 года в судах нового института общественных представителей — советников.

В четверг в сейме в первом голосовании соответствующую поправку к Конституции одобрили 75 депутатов, трое были «против» и 13 воздержались.

Далее проект поправки будет рассматриваться в парламентских комитетах. Поправку выдвинули почти пятьдесят депутатов, в основном из правящих фракций.

«Основные цели внедрения в судах института советников — это повышение доверия общества к судам, поощрение открытости работы судов, а также правовое просвещение общества», – представил поправки социал-трудовик Юозас Бярнатонис.

«Предлагается, что бы закон устанавливал случаи и порядок, когда граждане, давшие присягу советника, вместе с судьями дела рассматривают дела и принимают решения “, – сказал представитель правящих.

Он отметил, что участие общественных представителей в работе судов «обеспечено во всех демократических государствах».

«Из стран Евросоюза только в Литве и в Латвии нет такой практики», – сказал депутат.

Представитель оппозиционных консерваторов Миколас Маяускас поднял вопрос о компетенции советников в принятии решений вместе с судьями.

«Я придерживаюсь мнения о том, что в праве, как в авиации или медицине, решение должны принимать эксперты», – сказал М. Маяускас.

В Литве институт судебных советников был отменен в 1995 году. У юристов и политиков нет общего мнения о том, следует ли его восстанавливать. Сторонники этой инициативы утверждают, что предлагаемое регламентирование повысит прозрачность деятельности судов.

Критики считают, что институт советников не является частью правовой традиции Литвы – он был введен в советские годы, поэтому считается чужеродным. Кроме того, есть опасения, что с введением института советников судебные процессы будут длится еще дольше.

BNS