Сейм снова грозит магазинам запретами

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В связи с тем, что некоторые магазины работали в день Пасхи, часть членов Сейма намерены вернуться к законодательным поправкам, запрещающим магазинам работать в праздничные дни и в некоторые воскресенья.

Член комитета Сейма по социальным вопросам и труду «крестьянин» Томас Томилинас BNS заявил, что заявившие о работе в пасхальные дни торговые сети «обманули как власть — правительство и Сейм, так и профсоюзы».

«Это беспрецедентный обман, попрание принципа социального диалога, это тот случай, когда бизнесмены не сдержали своё слово, даже не только обещания обществу, но и нарушили деловую этику и за это неизбежно их постигнет возмездие — это развязывает нам руки говорить о законе, который будет защищать сотрудников и их права на отдых», — заявил Томилинас агентству BNS.

Депутат обещает вернуться к начатому в Сейме обсуждению предложения о запрете торговым сетям работать в праздничные и воскресные дни.

По словам Т.Томилинаса, «аграрии» пока не спешат с поправками, поскольку поверили в обещания работодателей не работать на Пасху.

В июне 2018 года Сейм утвердил поправки к Трудовому кодексу, предлагающие закрывать магазины в последнее воскресенье месяца и во все указанные в КЗОТе 13 праздничных дней: Сочельник, Рождество, Новый год, Пасха, государственные даты, Расос, Жолине, День матери и День отца, и др.

В августе того же года крупные торговые сети и профсоюзы на предварительной основе договорились, что магазины не будут работать, по крайней мере, на Рождество и Пасху.

После такого ответа торговых компаний рассмотрение поправок в Сейме застряло.

В это пасхальное воскресенье в Литве не работали магазины торговых сетей Norfa и Lidl, в то время как Rimi и большинство магазинов Maxima работали короче, а магазины Iki функционировали как обычно.

BNS