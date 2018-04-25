Сейм создал условия для уменьшения зарплат приставов и нотариусов

Сейм принял поправки к законам о нотариате и приставах, в которых предложено отказаться от обязательного согласования размера зарплат нотариусов и приставов с Литовской палатой нотариусов и Литовской палатой приставов.

Как ранее утверждал министр юстиции Эльвинас Янкявичюс, обязательное согласование размеров зарплат нотариусов и приставов с самими объектами (нотариусами и приставами) ограничивает правовую дискрецию государства в области установления зарплат нотариусов и приставов и обязывает министра юстиции устанавливать такие размеры зарплат, какие являются приемлемыми для нотариусов и приставов. «Мы просим предоставить нам инструмент для снижения стоимости приставов и нотариусов», — сказал Э.Янкявичюс. По его словам, снизились бы и наценки, и расходы на исполнение.

Согласно уточненному порядку, в законе останется обязательство для министра юстиции согласовывать упомянутые зарплаты с министром финансов.

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