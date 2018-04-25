Сейм утвердил кандидатуры судей в Европейский суд общей юрисдикции

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В пятницу сейм Литвы утвердил кандидатуры судьи Конституционного суда (КС) Гядиминаса Мясониса и председателя Верховного суда (ВС) Римвидаса Норкуса в судьи Суда общей юрисдикции Евросоюза (ЕС).

За соответствующее протокольное постановление сейма проголосовало 60 членов сейма, никто не возражал.

Р. Норкус сейчас является председателем ВС, он занимает эту должность с 2014 года. В декабре этого года истекает его пятилетний срок полномочий. Г. Мясонис с 2011 года работает судьей КС. Его срок полномочий в КС истекает в 2020 году.

Их срок полномочий в Суде общей юрисдикции ЕС должен начаться первого сентября, поэтому понадобится и новый судья КС, и председатель ВС.

В состав Суда общей юрисдикции ЕС входит как минимум по одному судье из каждого государства-члена, судьи назначаются на шестилетний срок. Кандидатов из всех государств еще должен проверить полномочный комитет.

31 августа 2019 года истекают сроки полномочий судей из Литвы Эгидиюса Белюнаса и Виргилюса Валанчюса.

BNS

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