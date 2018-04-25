Сейму Литвы не удалось преодолеть вето президента на дотации социал-трудовикам

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В четверг правящим в сейме Литвы не удалось преодолеть вето, наложенное президентом страны Далей Грибаускайте на поправки к законам, которые бы позволили выделить государственную дотацию правящей Литовской социал-демократической трудовой партии (ЛСДТП).

За отклонение президентского вето голосовали 68 членов сейма, «против» были 47, два парламентария воздержались. Для того, чтобы принять возращенный президентом закон требуется, чтобы за него проголосовал как минимум 71 депутат.

За поправки, которые бы принесли не участвовавшим в выборах социал-трудовикам дотацию в 200 тыс. евро голосовали правящие «аграрии» за исключением Раймундаса Мартинелиса, социал-трудовики и несколько представителей партии «Порядок и справедливость». Оппозиция не регистрировалась для голосования.

В сейме также не хватило голосов, чтобы преодолеть президентское вето на поправку, которая бы позволила правительству брать кредиты для финансирования партий.

Глава государства вернула поправки со своими предложениями – они бы позволили выделить дотацию социал-трудовикам со следующего года. Однако оппозиция подорвала кворум и голосов для принятия поправки не хватило. Оппозиция не регистрировалась для голосования, поэтому не хватило двух голосов для их принятия.

Это означает, что остается в силе нынешний порядок назначения дотаций. Бюджетные дотации в Литве получают партии, которые соответствуют требованиям закона и получили не менее 3% голосов на последних выборах в парламент, муниципальные советы и в Европарламент.

Между тем, сейм одобрил предложение президента по поправке к закону о бюджете — с одобрения 108 депутатов Кабмин сможет заимствовать средства для обеспечения обязательств перед НАТО.

Президент предлагала, чтобы поправки к закону о финансировании партий с ее исправлениями вступили в силу лишь с января следующего года, а не с даты подписания, как этого добивались правящие.

По мнению президента, не участвовавшие в выборах партии, у которых, тем не менее, есть представители в сейме, имеют право получать финансирование, однако их следует финансировать, не заимствуя средства, а закладывая средства в бюджет следующего года.

Возвращая документы для доработки в сейме президент предлагала три предохранителя, которые бы не позволили злоупотреблять дотациями.

ЛСДТП, учрежденная депутатами, отколовшимися от Социал-демократической партии, сейчас вообще не получает дотацию как не участвовавшая в выборах.

BNS