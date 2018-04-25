Сейму Литвы представлены проекты законов на случай жесткого варианта Brexit

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Во вторник литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс представил сейму законопроекты, связанные с подготовкой Литвы к вероятному жесткому сценарию выхода Соединенного Королевства (СК) из Евросоюза (ЕС).

Кабмин утверждает, что они позволят смягчить последствия выхода Великобритании из ЕС безо всякого соглашения, а также обеспечить права граждан обеих стран, оправдать ожидания бизнеса.

«Все это связано с тем процессом, который происходит в Соединенном Королевстве, и трудно прогнозировать, чем он завершится, но мы готовимся ко всем вариантам, и к этому, с нашей точки зрения, наихудшему варианту, когда Соединенное Королевство должно будет выйти без всякого соглашения», – сказал министр, представляя проекты.

«В данном случае мы говорим конкретно о правах граждан Соединенного Королевства в Литве, не так много этих граждан, около 400, но мы хотим, чтобы на следующий день после Brexit их ситуация не ухудшилась, и была бы приравнена к правам граждан ЕС, как и было до сих пор, и у нас есть такие заверения правительства Соединенного Королевства о том, что права наших граждан после такого события также не должны ухудшиться», – отметил глава МИД. tvirtino jis.

Проекты касаются образования, социальной защиты, здравоохранения, налогообложения и других сфер.

Сейм принял проекты к рассмотрению, далее они будут рассматриваться в комитетах парламента, а на пленарное заседание вернутся в апреле. Пакет рассматривается в срочном порядке.

Вносимые в сейм правовые акты предусматривают исключительные основания для получения британцами вида на жительство в Литве, право для них упрощенного пользования системой соцзащиты, переходные периоды, связанные с работой, получением высшего образования, признанием профессий.

В отношении Великобритании и ее граждан предлагается применять льготы, связанные с налогом на прибыль и подоходным налогом, а также освободить их от некоторых государственных сборов.

Лидеры стран ЕС на прошлой неделе согласились немного отложить сроки Brexit, который должен был состояться 29 марта.

Если парламент Великобритании с третьей попытки одобрит согласованный премьером Терезой Мэй с Брюсселем договор об условиях Brexit, то выход страны из ЕС состоится 22 мая.

Если договор одобрен не будет, то Лондон до 12 апреля должен будет сообщить, что он планирует делать — выходить без соглашения, отменить Brexit или предложить какой-то другой путь решения.

BNS