  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.01.04 Текущий номер: N51 (1139) 22 декабря
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Сейму Литвы удастся сократить число парламентариев, полагает спикер

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 04, 11:00   |   Комментариев: 0

Председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис полагает, что сейму удастся сократить число парламентариев.

“Я думаю, что если при рассмотрении очень важных вопросов собиралось большинство в 94 голоса, то, вероятно, что соберем, потому что большинство партий декларировало перед выборами, что сейм нужно сокращать”, – сказал В. Пранцкетис в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Он говорит, что и сам поддержит такое предложение, потому что таким было обязательство делегировавшего его Литовского союза крестьян и зеленых перед выборами.

“Мы видим, что в сейме все равно есть такая часть неактивных людей, которая могла бы стать меньше”, – рассуждал В. Пранцкетис.

Лидер аграриев Рамунас Карбаускис и еще несколько десятков парламентариев говорят, что число парламентариев нужно сократить со 141 до 100 потому, что в стране сократилась численность населения.

В 1992 году, когда была принята Конституция, в Литве проживало 3 млн. 700 человек. Сейчас в Литве 2 млн. 850 тыс. жителей.

По мнению некоторых политологов, сокращение числа парламентариев может отдалить парламентариев от избирателей, а нынешняя их число – 141 пропорционально величине страны.

BNS

Метки:  , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿