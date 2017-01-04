Сейму Литвы удастся сократить число парламентариев, полагает спикер

Председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис полагает, что сейму удастся сократить число парламентариев.

“Я думаю, что если при рассмотрении очень важных вопросов собиралось большинство в 94 голоса, то, вероятно, что соберем, потому что большинство партий декларировало перед выборами, что сейм нужно сокращать”, – сказал В. Пранцкетис в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Он говорит, что и сам поддержит такое предложение, потому что таким было обязательство делегировавшего его Литовского союза крестьян и зеленых перед выборами.

“Мы видим, что в сейме все равно есть такая часть неактивных людей, которая могла бы стать меньше”, – рассуждал В. Пранцкетис.

Лидер аграриев Рамунас Карбаускис и еще несколько десятков парламентариев говорят, что число парламентариев нужно сократить со 141 до 100 потому, что в стране сократилась численность населения.

В 1992 году, когда была принята Конституция, в Литве проживало 3 млн. 700 человек. Сейчас в Литве 2 млн. 850 тыс. жителей.

По мнению некоторых политологов, сокращение числа парламентариев может отдалить парламентариев от избирателей, а нынешняя их число – 141 пропорционально величине страны.

BNS

Метки: Викторас Пранцкетис, Литва, Сейм