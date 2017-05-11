Секретарь по вопросам обороны США: страны Балтии показывают пример в повышении оборонного бюджета

Посетивший военнослужащих НАТО в Литве секретарь по вопросам обороны США Джеймс Мэттис назвал страны Балтии примером для всех государств – членов Альянса в вопросах повышения оборонного бюджета.

“Эти страны представляют собой пример для подражания в плане траектории своих расходов на оборону, они относятся к этому серьезно, они становятся примером, укрепляя свою оборону”, – сказал Дж. Мэттис в среду журналистам в Пабраде.

“Мы приветствуем то, что они делают. Американцев радуют их дела, и у нас не возникает сомнений по поводу направления, в котором они идут. Абсолютно, абсолютно едины с ними”, – добавил он.

Эстония сейчас является одной из всего пяти стран – членов Альянса, которые выделяют на оборону предусмотренные в НАТО 2% от внутреннего валового продукта (ВВП). Литва и Латвия намечают достичь этой цели в следующем году.

Выступая после встречи с министрами обороны Литвы, Латвии и Эстонии, Дж. Мэттис подчеркнул важность единства НАТО при реагировании на вызовы в области безопасности, включая предстоящие российские военные учения “Запад”.

По словам секретаря по вопросам обороны, размещение батальонов НАТО в Балтийских странах и Польше говорит о том, что военные готовы сражаться вместе в случае необходимости.

“НАТО очень заметно и вместе с тем неделимо, если говорить о партнерстве друг с другом. Мы едины как альянс”, – сказал Дж. Мэттис.

Реагируя на вторжение России на Украине, НАТО в этом году дислоцирует по международному батальону – около тысячи военных – в Литве, Латвии, Эстонии и Польше. В рамках отдельной операции в регионе также дислоцирована бригада США численностью три с половиной тысячи военнослужащих и почти сотней танков.

В Литве батальон НАТО возглавляет Германия, в Латвии – Канада, в Эстония – Великобритания, в Польше – США.

По словам должностных лиц Литвы и США, нынешним летом Штаты могут временно разместить в Литве и противоракетные системы большой дальности Patriot, которые могут сбивать самолеты или баллистические ракеты.

Глава Пентагона Дж. Мэттис и министр обороны Литвы Раймундас Кароблис не подтвердили, но и не опровергли эти сообщения, говоря, что будут присланы такие мощности, какие понадобятся. В настоящее время армия Литвы располагает только противовоздушными системами малой дальности и приняла решение о покупке норвежской системы средней дальности NASAMS.

В странах Восточной Европы возникло беспокойство, когда Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании назвал НАТО “изжившей себя” организацией, и связал оборонные обязательства перед союзниками с размером их оборонных расходов.

Став президентом, Д. Трамп стал благосклоннее отзываться о НАТО, однако постоянно подчеркивает, что страны Европы должны повышать финансирование обороны, а Альянс должен уделять больше внимания борьбе с терроризмом.

Генерал запаса США Дж. Мэттис, получивший прозвище “бешеный пес”, до марта 2013 года был главой Центрального командования вооруженных сил НАТО, отвечал за военных США в Ираке и Афганистане.

BNS

Метки: Литва, НАТО