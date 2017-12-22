Секретная служба США допросила психолога, подбросившего к дому министра финансов посылку с навозом

Секретная служба США допросила мужчину, который в минувшие выходные подбросил к дому министра финансов Стивена Мнучина в элитном районе Лос-Анджелеса коробку с навозом, обернутую в подарочную ленту по случаю Рождества, сообщает телеканал ABC News.

По данным журналистов, с представителями Секретной службы связались сотрудники местной полиции, которые и обнаружили подозрительную посылку. Для проверки содержимого коробки стражам порядка пришлось оцепить несколько улиц, а на место приезжали саперы.

В коробке, помимо конского навоза, находилась записка, содержимое которой не раскрывается. При этом на самой посылке была нанесена надпись: “От американского народа”.

Пресс-секретарь Секретной службы США Коди Старкен подтвердил информацию о том, что мужчина, подбросивший посылку, был допрошен. Собеседник телеканала подчеркнул, что охрана первых лиц Соединенных Штатов “рассматривает все подтвержденные и предполагаемые угрозы максимально серьезно”. При этом комментировать инцидент, произошедший в эти выходные, он отказался.

ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News передает, что отправителем является житель Лос-Анджелеса по имени Роберт Стронг, работающий психологом. Он признался в содеянном, назвав свой поступок “актом политического театра”.

После допроса мужчину отпустили на свободу. Что касается самого Мнучина, то в момент инцидента его не было дома.

Напомним, осенью глава Министерства финансов США оказался фигурантом громкого скандала после того, как его уличили в катании на правительственном самолете вместе с молодой женой во время солнечного затмения. Вскоре выяснилось, что он также собирался улететь в свадебное путешествие на самолете американских ВВС.



NEWSru.com

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