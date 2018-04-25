Секреты переговоров: Ельцин объяснил Клинтону, почему выбрал Путина

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Среди расшифровок переговоров бывшего президента США Билла Клинтона, опубликованных носящей его имя Президентской библиотекой, наибольшее внимание привлек телефонный разговор американского лидера с российским президентом Борисом Ельциным, состоявшийся 8 сентября 1999 года.

Ельцин сообщил Клинтону, что выбрал своим преемником Владимира Путина, который в середине августа был назначен председателем правительства. Российский лидер объяснил своему американскому коллеге, чем вызван его выбор.

Он сообщает, что через несколько дней Клинтон сможет и сам встретиться с Путиным, и признается, что долгое время не мог найти подобающего преемника. Когда в его поле зрения попал Путин, Ельцин изучил его биографию, интересы, окружение, и пришел к выводу, что нашел искомого человека.

«Это серьезный человек, держащий руку на пульсе событий и способный контролировать ситуацию. Он умный, сильный и общительный, умеющий налаживать и поддерживать хорошие отношения с людьми. Уверен, что вы найдете в нем высококвалифицированного партнера», — сказал российский президент.

Ельцин выразил уверенность, что на президентских выборах 2000 года кандидатура Путина будет поддержана россиянами. «Мы работаем в этом направлении», — добавил он.

Напомним: 1 января 2000 года в новогоднем обращении к россиянам Борис Ельцин сообщил, что уходит в отставку с поста президента. Исполняющим обязанности главы государства стал Владимир Путин, который 26 марта был избран президентом России.

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