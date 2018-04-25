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Секреты переговоров: Ельцин объяснил Клинтону, почему выбрал Путина

Фото из открытых источников

Среди расшифровок переговоров бывшего президента США Билла Клинтона, опубликованных носящей его имя Президентской библиотекой, наибольшее внимание привлек телефонный разговор американского лидера с российским президентом Борисом Ельциным, состоявшийся 8 сентября 1999 года.

Ельцин сообщил Клинтону, что выбрал своим преемником Владимира Путина, который в середине августа был назначен председателем правительства. Российский лидер объяснил своему американскому коллеге, чем вызван его выбор.

Он сообщает, что через несколько дней Клинтон сможет и сам встретиться с Путиным, и признается, что долгое время не мог найти подобающего преемника. Когда в его поле зрения попал Путин, Ельцин изучил его биографию, интересы, окружение, и пришел к выводу, что нашел искомого человека.

«Это серьезный человек, держащий руку на пульсе событий и способный контролировать ситуацию. Он умный, сильный и общительный, умеющий налаживать и поддерживать хорошие отношения с людьми. Уверен, что вы найдете в нем высококвалифицированного партнера», — сказал российский президент.

Ельцин выразил уверенность, что на президентских выборах 2000 года кандидатура Путина будет поддержана россиянами. «Мы работаем в этом направлении», — добавил он.

Напомним: 1 января 2000 года в новогоднем обращении к россиянам Борис Ельцин сообщил, что уходит в отставку с поста президента. Исполняющим обязанности главы государства стал Владимир Путин, который 26 марта был избран президентом России.

NEWSru.com.il

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