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Секс-скандал докатился и до Литвы

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 15, 10:52   |   Комментариев: 3

Литовская актриса Юлия Стяпонайтите заявила, что 5 лет назад известный режиссер Шарунас Бартас сексуально домогался ее. Вслед за ней такое заявление сделала художник Пауле Бацулайте.

режиссер Шарунас Бартас. Фото BFL

Режиссер Шарунас Бартас. Фото BFL

Отмечается, что актриса Бацулайте призналась в этом в недавнем интервью. По ее словам, пять лет назад после кастинга она осталась наедине с режиссером. «Мы остались, выпивали алкоголь. После многочасовых разговоров, когда я уже была пьяна, он взял меня за руку и начал повторять, что мы взрослые люди, что то, что сейчас происходит – хорошо, так как он чувствует, что мне нравится, и чувства обоюдные», – сказала Стяпонайтите, добавив, что Бартас, постепенно приближаясь, пытался заговорить ее.

Она указала на то, что, несмотря на ее попытки остановить режиссера и не поддаться соблазну, он все же раздел девушку. А утром ситуация повторилась, но актриса вновь остановила Бартаса.

Стоит отметить, что о домогательствах со стороны Бартаса в понедельник заявила и художник и сценограф Пауле Боцулайте. Она сказала, что он также 5 лет назад приставал к ней, однако она предпочла тогда обратиться в полицию.

В связи с этим Вильнюсское городское самоуправление лишило Бартаса рабочей студии.

«Новости о Шарунасе Бартасе позволяют сделать вывод о том, что его поведение было не надлежащим. Я, как мэр города, инициирую разрыв договора аренды помещения студии. Такое поведение недопустимо», — заявил Ремигиюс Шимашюс.

Он поблагодарил Стяпонайтите за смелость и сказал, что «важно защитить женщин от домогательств».

Шарунас Бартас во вторник заявил, что не согласен с брошенными двумя женщинами (актрисой и художницей) в его адрес обвинениями в ненадлежащем сексуальном поведении.

Он также сообщил, что отказывается от помещений, предоставленных ему муниципалитетом в аренду на льготных условиях.

«Отвечая общественности по поводу брошенных мне в социальной сети Facebook обвинений, я хотел бы сообщить, что не согласен с ними», – утверждает Бартас в присланном BNS заявлении.

Режиссер утверждает, что уважает неприкосновенность своей жизни и жизни других людей, поэтому не намерен «защищаться или выяснять отношения в социальных сетях или СМИ».

Волна обвинений в адрес публичных людей началась после того, как американская New York Times опубликовала статью, в которой американские актрисы обвинили голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

Инф. «ЛК»

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Комментарии читателей (3)
  1. (88.216.95.13) Федот пишет:
    2017 11 15 at 12:52

    109.186.15.188-Копытное,тебе самому не надоело всякую блевотину копипастить?И так видно,что у тебя мозгов нет,так зачем это показывать?

  2. (109.186.15.188) As пишет:
    2017 11 15 at 12:36

    Ко мне тимур2 беспрерывно пристает. А самое ужасное в этом то что он не режиссер, не актер – он вообще никто.

  3. (86.100.25.155) Тит пишет:
    2017 11 15 at 11:15

    Я это знал ещё со школьной скамьи,что путь актрисы на большую сцену,лежит через кровать режиссёра.






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