Секс-скандал докатился и до Литвы

Литовская актриса Юлия Стяпонайтите заявила, что 5 лет назад известный режиссер Шарунас Бартас сексуально домогался ее. Вслед за ней такое заявление сделала художник Пауле Бацулайте.

Отмечается, что актриса Бацулайте призналась в этом в недавнем интервью. По ее словам, пять лет назад после кастинга она осталась наедине с режиссером. «Мы остались, выпивали алкоголь. После многочасовых разговоров, когда я уже была пьяна, он взял меня за руку и начал повторять, что мы взрослые люди, что то, что сейчас происходит – хорошо, так как он чувствует, что мне нравится, и чувства обоюдные», – сказала Стяпонайтите, добавив, что Бартас, постепенно приближаясь, пытался заговорить ее.

Она указала на то, что, несмотря на ее попытки остановить режиссера и не поддаться соблазну, он все же раздел девушку. А утром ситуация повторилась, но актриса вновь остановила Бартаса.

Стоит отметить, что о домогательствах со стороны Бартаса в понедельник заявила и художник и сценограф Пауле Боцулайте. Она сказала, что он также 5 лет назад приставал к ней, однако она предпочла тогда обратиться в полицию.

В связи с этим Вильнюсское городское самоуправление лишило Бартаса рабочей студии.

«Новости о Шарунасе Бартасе позволяют сделать вывод о том, что его поведение было не надлежащим. Я, как мэр города, инициирую разрыв договора аренды помещения студии. Такое поведение недопустимо», — заявил Ремигиюс Шимашюс.

Он поблагодарил Стяпонайтите за смелость и сказал, что «важно защитить женщин от домогательств».

Шарунас Бартас во вторник заявил, что не согласен с брошенными двумя женщинами (актрисой и художницей) в его адрес обвинениями в ненадлежащем сексуальном поведении.

Он также сообщил, что отказывается от помещений, предоставленных ему муниципалитетом в аренду на льготных условиях.

«Отвечая общественности по поводу брошенных мне в социальной сети Facebook обвинений, я хотел бы сообщить, что не согласен с ними», – утверждает Бартас в присланном BNS заявлении.

Режиссер утверждает, что уважает неприкосновенность своей жизни и жизни других людей, поэтому не намерен «защищаться или выяснять отношения в социальных сетях или СМИ».

Волна обвинений в адрес публичных людей началась после того, как американская New York Times опубликовала статью, в которой американские актрисы обвинили голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

Инф. «ЛК»

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