Семен Экштут — о мифах и легендах в исторической памяти

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Ноябрьским гостем медиаклуба «Формат-А3» в Вильнюсе станет историк, культуролог, писатель и заместитель шеф-редактора исторического журнала «Родина» Семен Экштут. 28 ноября он примет участие в публичной встрече на тему «Мифы и легенды в исторической памяти».

Отличительной особенностью гостя клуба является то, что он умеет результаты своих исторических исследований облечь в форму, доступную и понятную не только представителям академических кругов, но и широкому кругу читателей. И делает это очень убедительно, считая, что сегодня история слишком часто трактуется искаженно и предвзято в угоду различным политическим и национальным доктринам.

«Мы до сих пор как следует не знаем своей истории, а она куда интереснее тех мифов, от которых так не хотим отказываться», — говорит Семен Экштут. И подтверждает правоту этих слов целым рядом своих книг, высвечивающих в исторической ретроспективе различные, подчас малознакомые, стороны российской жизни.

Так, его книга «Повседневная жизнь русской интеллигенции от эпохи Великих реформ до Серебряного века» — яркая картина состояния российского общества в период слома многовековых традиций привычной жизни, острого противостояния отцов и детей, повсеместного распространения «передовых» идей и, наконец, мощного выброса молодежной «энергии заблуждения», направленной на разрушение, что в результате и подготовило революцию.

Книги «Россия перед голгофой» и «Закат империи. От порядка к хаосу» дополняют картину российской истории от эпохи Великих реформ до октябрьского переворота и объясняют, почему население страны оказалось психологически подготовлено к большевистскому экстремизму.

В конце ноября выходит новая книга гостя клуба «Империи последние мгновенья: Театр марионеток в 16 картинах с прологом и эпилогом».

Задача российского историка в наше время, считает Семен Экштут, давать объективную оценку страницам прошлого, вызывающим общественные споры, исключительно на основе фактов. И он активно занимается этой работой, являясь заместителем шеф-редактора исторического журнала «Родина», который продолжает традиции научно-популярной исторической журналистики, заложенные одноименным дореволюционным изданием еще в 1879 году.

Журнал ведет со своими читателями откровенный и честный разговор о прошлом, публикуя малоизвестные архивные материалы и документы, интереснейшие старые фотографии, рассказывая о судьбах людей в водовороте истории. «Мы пишем не историю событий, а историю людей, — характеризует журнал «Родина» Семен Экштут. В центре нашего внимания – человек в предлагаемых обстоятельствах».

Семен Экштут окончил философский факультет и аспирантуру философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Доктор философских наук. 15 лет занимался экономической социологией и социологией труда. С 1994 г. работает в журнале «Родина», а с 2001 г. – в Институте всеобщей истории Российской академии наук (РАН). В настоящее время – руководитель Центра истории искусств и культуры Института всеобщей истории РАН; заведующий кафедрой «Искусство и гуманитарные науки» Государственного академического университета гуманитарных наук РАН. Специалист в области интеллектуальной истории, истории культуры, философии истории, социальной философии.

Встреча с Семеном Экштутом состоится 28 ноября (среда) в Вильнюсе, в конференц-зале гостиницы Panorama (ул. Соду, 14, бывший «Гинтарас», у вокзала).

Начало в 18.00.

Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией по e—mail: formatasa3lt@gmail.com или по телефону 8 621 74775.

Инф. «ЛК»