Сенат США одобрил военный бюджет с выделением 250 миллионов на помощь Украине

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Сенат США вслед за палатой представителей одобрил оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год в размере 716,3 млрд долларов, в котором предусмотрено выделение 250 миллионов долларов Украине на укрепление обороноспособности. Документ был одобрен в ходе голосования в Сенате 1 августа подавляющим большинством голосов — 87 против 10, сообщает сайт Конгресса США.

«Документ, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий и содействии участия в программах обмена информацией», — сообщает на своей странице в Facebook посольство Украины в США.

Теперь утвержденный обеими палатами Конгресса документ должен подписать президент США Дональд Трамп. Ожидается, что это произойдет в ближайшие недели — до конца августа, отмечает Military Times .

Оборонный бюджет США на 2018-й финансовый год предусматривал помощь Киеву в размере 350 миллионов долларов . Так, в июле в Пентагоне заявили, что выделили 200 миллионов долларов на оборону. В 2017 году на эти цели было отпущено 150 млн долларов.

В целом с 2014 года Вашингтон оказал Киеву помощь в сфере безопасности на сумму более чем 1 млрд долларов, указывали в Пентагоне. Кроме того, в 2018 году Украина получила от США, Литвы, Великобритании и Канады летального оружия и других военных средств более чем на 40 миллионов долларов.

Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину. В Кремле считают, что это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе.

В целом базовый бюджет Пентагона составит 639 млрд долларов, еще 69 млрд пойдет на поддержание военных операций США за рубежом.

Новый оборонный бюджет предусматривает повышение зарплаты военным на 2,6%, модернизацию воздушного и морского флота США, а также противоракетной обороны.

В частности, на «преодоления кризиса в военной авиации» решено выделить 40,8 млрд долларов, на строительство 12 новых кораблей и двух подлодок — 22,7 млрд долларов.

Кроме того, как отмечает The Daily Mail , документ предусматривает выделение Пентагону 65 млн долларов модернизацию ядерного арсенала США путем разработки нового «маломощного» ядерного оружия.

17,7 млрд долларов пойдут на оснащение военнослужащих современным оборудованием, 23,5 млрд долларов — на ремонт «изношенных военных строений и другой армейской инфраструктуры».

Законопроект также ограничивает военное сотрудничество США с Россией и запрещает поступку самолетов F-35 в Турцию до тех пор, пока Анкара не откажется от намерения закупать российскую ракетную систему С-400.

NEWSru.com