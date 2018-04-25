Сенатор Джон Маккейн умер от рака в возрасте 81 года в своем доме в Аризоне

Фото ИТАР-ТАСС/ Максим Никитин/предоставлено фондом ВАРП

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На 82-м году жизни умер американский сенатор Джон Маккейн, один из наиболее влиятельных политиков в Америке. Он «добросовестно служил США» в течении 60 лет, отмечают сейчас американские СМИ. Маккейн умер в окружении своей семьи в своем доме.

Прошлым летом у Маккейна была диагностирована глиобластома — агрессивная форма опухоли мозга. Недавно он отказался от лечения из-за его неэффективности.

Его похоронят в американском городе Аннаполис, а до похорон гроб с телом сенатора будет находиться в здании законодательной ассамблеи (парламента) Аризоны, пишет газета The New York Times. . Дата похорон Маккейна пока не названа.

В связи со смертью Маккейна соболезнования выразили нынешний президент США Дональд Трамп, а также экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама. «Я выражаю глубокие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!» — написал в своем «Твиттере» президент США Дональд Трамп.

У официальной резиденции президента США приспущен флаг из-за смерти сенатора Джона Маккейна.

В декабре прошлого года республиканец Маккейн покинул Вашингтон. Он избирался в шесть раз, а в 2008 году проиграл Бараку Обаме президентские выборы.

Отец и дед политика были адмиралами военного флота. Сам он прошел войну во Вьетнаме в качестве пилота истребителя. После того, как самолет Маккейна сбили, он пять лет провел в плену, где его подвергали пыткам.

Он занимал непримиримую позицию по отношению к политике Владимира Путина. В 2017 году Маккейн заявил, что Москва представляет большую угрозу международной безопасности, чем «Исламское государство»*.

Одновременно Маккейн имел в Сенате репутацию переговорщика — человека, готового идти на компромиссы ради решения общей проблемы.

Будучи республиканцем, он помогал советами демократу Обаме и яростно критиковал своего однопартийца Трампа — хотя сам так и не смог занять президентское кресло.

Перед выборами 2016 года Маккейн высказывал серьезные сомнения, в том, что Дональд Трамп подходит на роль президента, а его сторонников назвал «безумцами».Отношения между политиками еще сильнее испортились после того, как Трамп усомнился в военных заслугах Маккейна.

В октябре 2016 году Маккейн отказался поддерживать выдвижение Трампа. Это случилось через день после появления аудиозаписи, на которой Трамп делал непристойные замечания по поводу женщин и по сути признавался в сексуальных домогательствах.

В том же месяце прооперированный сенатор снова пошел наперекор соратникам по партии и призывал голосовать против отмены реформы здравоохранения, которая была начата при Обаме.

Упорство, с которым Маккейн гнул собственную линию в политике, даже если она шла наперекор партийной, вероятно, объясняет, почему он так и не смог занять высший пост в американской политике.

NEWSru.com