Сепаратисты после переговоров с Путиным начали подготовку к обмену пленными с Киевом в формате “всех на всех”

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий после телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, в которых также принимал участие лидер ДНР Александр Захарченко, поручил руководителю рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольге Кобцевой подготовить обмен пленными с Украиной, передает ТАСС.

Кроме того, согласно поручению Плотницкого, Кобцевой также предстоит проверить условия содержания украинских военнопленных, посмотреть, нуждаются ли они в медицинской помощи, зафиксировать и передать их жалобы главе ЛНР.

Плотницкий пояснил, что Луганск и Киев не проводили обмен военнопленных в течение всего 2017 года. Руководитель ЛНР также подчеркнул, что этот процесс должен пройти на высоком уровне. Он выразил надежду, что украинская сторона вернет пленных ополченцев в “таком же состоянии, а не как раньше – кое в чем одетые, голодные, избитые”.

Глава Донецкой народной республики во время визита в Тельмановский район прокомментировал разговор с Путиным и отметил, что в ходе переговоров были подняты ряд вопросов, касающихся военнопленных. “Тот, кто благороднее, сильнее духом, тот и победит. Поэтому мы пошли на это предложение. Теперь слово за Украиной. Мы готовы обменять пленных, находящихся у нас, на почти 300 человек, которых должна отдать Украина. Если они готовы отдать тех людей по списку, то мы произведем обмен”, – приводит слова Захарченко пресс-служба главы ДНР.

Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя состоявшиеся накануне переговоры Путина с руководителями самопровозглашенных республик, признал, что у главы государства есть влияние на лидеров ДНР и ЛНР.

“Мы не имеем возможности каким-то образом оказывать давление на эти непризнанные республики, мы не имеем возможности давать кому-то поручения там, потому что эти республики живут самостоятельной жизнью. Но президент никогда не скрывал, что у него есть возможность обращаться с призывами, возможность оказывать определенное влияние – не безграничное, но определенное”, – объяснил он.

Именно этим влиянием, по словам Пескова, Путин и воспользовался, реагируя на призыв спецпредставителя Украины по гуманитарным вопросам Виктора Медведчука содействовать обмену пленными и поддержку этого предложения Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Кроме того, Песков подтвердил, что в ходе телефонного разговора с главами ДНР и ЛНР Путин озвучил идею проведения масштабного обмена пленными “и встретил понимание у своих собеседников с той оговоркой, что предстоит еще согласовать детали с представителями украинской стороны”.

Отвечая на вопрос украинского журналиста, почему в сообщении на сайте Кремля об этом разговоре названия республик Донбасса не предварялись определением “непризнанные”, Песков пояснил: “Эти республики так называются (ДНР и ЛНР), и их название было указано и указано до сих пор на сайте Кремля”.

На днях Медведчук, чью дочь президент РФ крестил в 2004 году в Казанском соборе, сообщил Путину, что Украина готова освободить свыше 300 человек в рамках обмена пленными в Донбассе – в свою очередь, Киев ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года. Путин ответил: “Я сделаю все, что от меня зависит, переговорю с руководством и Донецкой республики, и Луганской республики. Надеюсь, то, что вы предлагали, будет реализовано, и как можно быстрее”.

По данным РБК, в августе 2017 года в Крыму прошла закрытая встреча Путина и Медведчука. Речь на ней шла об украинской политике, выполнении минских соглашений и обмене пленных.

Медведчук – бывший глава администрации президента Украины Леонида Кучмы. В 2014 году он был назначен спецпредставителем Украины по гуманитарным вопросам в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. “Украинская правда” называет позицию Медведчука пророссийской, напоминает, что он против членства Украины в Евросоюзе и НАТО и за тесные связи с РФ.

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