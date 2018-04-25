Сербская церковь не признает решения Константинополя по Украине

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Сербская православная церковь отказалась признать каноничность Украинской православной церкви КП и УАПЦ.

Сербская православная церковь отказалась признать каноничность Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Соответствующее решение принял архиерейский собор церкви, сообщает в понедельник, 12 ноября, пресс-служба СПЦ.

Отмечено, что архиерейский собор Сербской православной церкви призвал к проведению Всеправославного собора для вынесения решения по автокефалии украинской церкви.

«Собор с сожалением констатирует, что Константинопольский патриархат принял канонически необоснованное решение о реабилитации и признании двух лидеров раскольнических групп Украины — Филарета (Денисенко) (патриарха УПЦ КП) и Макария (Малетича) (предстоятеля УАПЦ), наряду с их епископатом и духовенством. Один из них был когда-то канонически лишен своего чина, после чего исключен из церковной общины и предан анафеме, а второй — лишен апостольской преемственности как духовная секта», — говорится в сообщении.

В связи с этим архиерейский собор СПЦ решил признать решение Вселенского патриархата не обязательным для исполнения. Также отмечается, что каноническое общение с киевскими церквями СПЦ устанавливать не будет.

«Собор предлагает Константинопольскому патриархату и всем другим малым автокефальным православным церквам как можно скорее рассмотреть вопрос на Всеправославном совете, чтобы подтвердить и укрепить соборность и единство», — говорится в решении архиерейского собора Сербской церкви.

Ранее Финляндская церковь поддержала томос для Украины.

Напомним, 3 ноября во время визита в Стамбул Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали договор о сотрудничестве между Украиной и Константинопольским патриархатом. По словам Порошенко, это соглашение завершает процесс предоставления томоса Украине, а, по словам Варфоломея, оно ​​может ускорить этот процесс.

korrespondent.net